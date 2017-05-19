СМИ: мужчина, напавший с ножом на полицейских в Милане, может разделять идеи ИГ

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РИМ, 19 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Молодой мужчина, напавший с ножом на двух военных и сотрудника правоохранительных органов в четверг вечером на Центральном вокзале в Милане и ранивший их, возможно разделяет идеи террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом сообщил новостной канал Rai News 24 со ссылкой на следствие.
20-летний Измаил Томмазо Хосни был задержан за попытку покушения на жизнь стражей правопорядка. Как указывает канал, мужчина, который уже задерживался ранее за хранение и торговлю наркотиками, достал нож в ответ на просьбу предоставить документы в ходе рядовой проверки. Трое пострадавших до сих пор находятся в больнице, хотя их ранения не представляют опасности для жизни.
Следователи обнаружили в Facebook пользователя под именем Измаил Хосни, на его странице размещены видео, связанные с ИГ. Следователи выясняют, принадлежала ли страница задержанному. Хосни - итальянец по национальности, родился в Милане. Его мама - итальянка, отец - выходец из Туниса, где молодой человек находился до 2015 года.
Этот инцидент привел к политическим трениям. Губернатор Ломбардии Роберто Марони и лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини потребовали отменить запланированную на субботу в Милане манифестацию в поддержку мигрантов. Мэр Милана Джузеппе Сала заявил, что акция будет проведена.