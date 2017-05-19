Мэй: действия британских властей по отношению к Ассанжу - прерогатива полиции

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ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Дальнейшие действия британских властей по отношению к основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне, станут прерогативой полиции. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопросы журналистов после своего выступления перед сторонниками тори в Шотландии.
"Мы рассматриваем запросы об экстрадиции только на индивидуальной основе, когда они к нам поступают. И в отношении Джулиана Ассанжа, любые решения, касающиеся действий Великобритании по отношению к нему, в случае если он покинет эквадорское посольство, станет оперативным вопросом для полиции", - подчеркнула глава британского правительства.
В пятницу старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.