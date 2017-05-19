Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй: действия британских властей по отношению к Ассанжу - прерогатива полиции

Международная панорама
19 мая, 15:43 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Глава британского правительства подчеркнула, мы рассматриваем запросы об экстрадиции только на индивидуальной основе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Дальнейшие действия британских властей по отношению к основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне, станут прерогативой полиции. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, отвечая на вопросы журналистов после своего выступления перед сторонниками тори в Шотландии.

"Мы рассматриваем запросы об экстрадиции только на индивидуальной основе, когда они к нам поступают. И в отношении Джулиана Ассанжа, любые решения, касающиеся действий Великобритании по отношению к нему, в случае если он покинет эквадорское посольство, станет оперативным вопросом для полиции", - подчеркнула глава британского правительства.

В пятницу старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.

Смотрите также

Ассанж намерен попросить политическое убежище во Франции

Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в Twitter

Обвинившая Ассанжа в изнасиловании девушка шокирована решением прокуратуры

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие дела Ассанжа
Персоны
Мэй, Тереза Ассанж, Джулиан
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"
4
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
7
Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама