Адвокаты обвинили суд в игнорировании риска смерти Младича

ГААГА, 19 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Судьи Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) игнорируют предупреждения медицинских специалистов о том, что обвиняемый Ратко Младич может скончаться без необходимого лечения. Об этом заявил возглавляющий защиту бывшего командира армии боснийских сербов Бранко Лукич.

"Медицинская документация и мнения экспертов явно свидетельствуют о том, что генералу Младичу не оказывается необходимая помощь, - отметил он. - Отклонение МТБЮ от американских и европейских стандартов путем отказа во временном освобождении должно вызывать обеспокоенность у всех, кто выступает за честный суд и соблюдение фундаментальных прав человека".

По словам Лукича, судьи не проанализировали ряд важных моментов при вынесении своего решения об отказе. В частности, заметил руководитель защиты, медицинский персонал ООН, независимые медицинские эксперты и специалисты защиты - все сошлись во мнении о существовании высокого риска смерти обвиняемого. Однако этот риск был полностью проигнорирован. Кроме того, МТБЮ не проанализировал и предоставленные Российской Федерацией гарантии о готовности принять Младича на лечение и вернуть в соответствии с требованиями трибунала.

"МТБЮ отклонил наше ходатайство несмотря на то, что все необходимые требования были соблюдены и что ранее трибунал временно освобождал других заключенных с менее серьезными медицинскими проблемами в похожих обстоятельствах при наличии государственной гарантии, - подчеркнул он. - Это вызывает вопрос, почему по отношению к нашему клиенту применяются другие стандарты. Мы считаем, что такой подход - это явная юридическая и этическая ошибка".

Состояние здоровья 74-летнего Младича вызывает опасения уже достаточно давно, о чем не раз говорил его сын Дарко. "Это смертный приговор моему отцу до вынесения судом решения по самому делу, - сказал он, комментируя решение судей МТБЮ. - Мы сохраняем надежду на то, что трибунал исправит свою ошибку по апелляции, что мои дети смогут увидеть своего деда в добром здравии".

Младич обвиняется в геноциде, нарушении законов и обычаев войны и преступлениях против человечности, предположительно совершенных в 1992-1995 годах в Боснии и Герцеговине. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. Его дело является последним на рассмотрении в МТБЮ. Ожидается, что вердикт в отношении бывшего командующего армией боснийских сербов будет вынесен в ноябре 2017 года, при этом у обвиняемого сохранится возможность для апелляции.