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Генпрокуратура Украины просит снять неприкосновенность с трех депутатов Рады

Международная панорама
19 мая, 16:32 дата обновления: 19 мая, 17:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, мая. /ТАСС

Это Геннадий Бобовой, Евгений Дейдей и Андрей Лозовой

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КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины обратилась в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности трех народных депутатов.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой) и НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины) в Верховную раду подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобового, Евгения Дейдея и Андрея Лозового", - написал он в Facebook.

Для лишения депутатской неприкосновенности необходимо не менее 226 голосов в Раде.

Депутат от партии "Возрождение" Геннадий Бобов задекларировал 100 млн гривен ($3,7 млн) и $2,5 млн наличных денежных средств, яйца Фаберже и четыре вида оружия. Он владеет 5,4 млн акций частного акционерного общества "Корсунь-Шевченковское хлебоприемное предприятие", номинальная стоимость которых составляет 1,4 млн гривен, а также является конечным бенефициаром ООО "Панда" (сахарный завод).

Депутат Рады от "Народного фронта" Евгений Дейдей ранее командовал 7-й сотней самообороны "евромайдана" и батальоном "Киев-1". Став депутатом, Дейдей не только стал снимать квартиру в Киеве (аренда которой обходилась ему примерно в 15 тысяч гривен), но и потратил 2,7 млн гривен ($100 тысяч) на квартиру в 156 квадратных метров в одной из столичных новостроек. Этот объект недвижимости оформлен не на самого Дейдея, а на его жену. На нее же оформлена и другая дорогостоящая покупка - автомобиль Audi Q7 за 1,8 млн гривен ($68,2 тысячи). Источники дохода не указаны.

Депутат фракции Олега Ляшко Андрей Лозовой задекларировал коллекции вин и картин, несколько часов и мебель XIX века. Кроме того, в декларации Лозового указана коллекция из 72 икон, коллекция холодного оружия XIX-XX веков из 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами XIII века.

Депутат также задекларировал зарплату за год в размере 69 тыс. 490 гривен ($2,6 тыс.) и 80 тыс. 559 гривен ($3 тыс.) средств, связанных с выполнением депутатских полномочий. При этом в электронной декларации депутата указаны $50 тысяч, €150 тысяч и 800 тысяч гривен ($30,3 тысячи) наличными. 

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