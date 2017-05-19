Генпрокуратура Украины просит снять неприкосновенность с трех депутатов Рады

В День защиты детей в Москве состоится праздник "Формула добра"Социальная ответственность 19 мая, 17:22
Минтруд и Сбербанк реализуют пилотный проект по введению электронных трудовых книжекОбщество 19 мая, 17:14
Ученые обнаружили 18 тонн пластика на необитаемом островеСоциальная ответственность 19 мая, 17:01
Арина Аверина отметила, что могла выступить лучше в квалификации ЧЕ с мячомСпорт 19 мая, 16:59
Рособрнадзор прекратил действие лицензий четырех частных вузовОбщество 19 мая, 16:55
Первый стадион чемпионата мира по футболу 2022 года открылся в КатареСпорт 19 мая, 16:53
Глава Поморья провел открытый урок для школьников в рамках Дня полярникаНовости партнеров 19 мая, 16:47
Более 10 тыс. человек отправились на работу на велосипеде в Москве 19 маяМосква 19 мая, 16:46
Кудрин: Россия в 3-4 раза отстает от ведущих стран в развитии цифровой экономикиЭкономика и бизнес 19 мая, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины обратилась в Верховную раду с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности трех народных депутатов.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП (Специализированной антикоррупционной прокуратурой) и НАБУ (Национальным антикоррупционным бюро Украины) в Верховную раду подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобового, Евгения Дейдея и Андрея Лозового", - написал он в Facebook.
Для лишения депутатской неприкосновенности необходимо не менее 226 голосов в Раде.
Депутат от партии "Возрождение" Геннадий Бобов задекларировал 100 млн гривен ($3,7 млн) и $2,5 млн наличных денежных средств, яйца Фаберже и четыре вида оружия. Он владеет 5,4 млн акций частного акционерного общества "Корсунь-Шевченковское хлебоприемное предприятие", номинальная стоимость которых составляет 1,4 млн гривен, а также является конечным бенефициаром ООО "Панда" (сахарный завод).
Депутат Рады от "Народного фронта" Евгений Дейдей ранее командовал 7-й сотней самообороны "евромайдана" и батальоном "Киев-1". Став депутатом, Дейдей не только стал снимать квартиру в Киеве (аренда которой обходилась ему примерно в 15 тысяч гривен), но и потратил 2,7 млн гривен ($100 тысяч) на квартиру в 156 квадратных метров в одной из столичных новостроек. Этот объект недвижимости оформлен не на самого Дейдея, а на его жену. На нее же оформлена и другая дорогостоящая покупка - автомобиль Audi Q7 за 1,8 млн гривен ($68,2 тысячи). Источники дохода не указаны.
Депутат фракции Олега Ляшко Андрей Лозовой задекларировал коллекции вин и картин, несколько часов и мебель XIX века. Кроме того, в декларации Лозового указана коллекция из 72 икон, коллекция холодного оружия XIX-XX веков из 32 единиц, а также крест-энколпион со Святыми мощами XIII века.
Депутат также задекларировал зарплату за год в размере 69 тыс. 490 гривен ($2,6 тыс.) и 80 тыс. 559 гривен ($3 тыс.) средств, связанных с выполнением депутатских полномочий. При этом в электронной декларации депутата указаны $50 тысяч, €150 тысяч и 800 тысяч гривен ($30,3 тысячи) наличными.