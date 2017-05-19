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Эквадор призвал Великобританию позволить Ассанжу покинуть страну

Международная панорама
19 мая, 17:10 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

По словам главы МИД Эквадора, европейский ордер на арест Ассанжа больше не действует

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Властям Великобритании следует позволить основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу покинуть территорию Соединенного Королевства. Соответствующее заявление сделал в Twitter глава МИД южноамериканской страны Гийом Лонг.

"Европейский ордер на арест больше не действует. Великобритания должна теперь предоставить Джулиану Ассанжу возможность свободно покинуть страну", - отметил глава ведомства.

Лонг добавил, что приветствует решение шведской прокуратуры прекратить расследование в отношении основателя WikiLeaks. "Это произошло после проведенного в ноябре 2016 года допроса. Эквадор сожалеет, что прокуратуре Швеции понадобилось более четырех лет, чтобы провести этот допрос. Это была совершенно не нужная отсрочка", - считает глава МИД Эквадора.

В ноябре 2016 года шведские следователи провели допрос основателя WikiLeaks в помещении посольства Эквадора, где он фактически находится в заточении с 2012 года. Причиной начала следствия против Ассанжа в Швеции стали подозрения в преступлениях сексуального характера, которые он отвергает.

Ранее старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.

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Ассанж, Джулиан
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