Эквадор призвал Великобританию позволить Ассанжу покинуть страну

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Властям Великобритании следует позволить основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу покинуть территорию Соединенного Королевства. Соответствующее заявление сделал в Twitter глава МИД южноамериканской страны Гийом Лонг.
"Европейский ордер на арест больше не действует. Великобритания должна теперь предоставить Джулиану Ассанжу возможность свободно покинуть страну", - отметил глава ведомства.
Лонг добавил, что приветствует решение шведской прокуратуры прекратить расследование в отношении основателя WikiLeaks. "Это произошло после проведенного в ноябре 2016 года допроса. Эквадор сожалеет, что прокуратуре Швеции понадобилось более четырех лет, чтобы провести этот допрос. Это была совершенно не нужная отсрочка", - считает глава МИД Эквадора.
В ноябре 2016 года шведские следователи провели допрос основателя WikiLeaks в помещении посольства Эквадора, где он фактически находится в заточении с 2012 года. Причиной начала следствия против Ассанжа в Швеции стали подозрения в преступлениях сексуального характера, которые он отвергает.
Ранее старший прокурор Швеции Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.