Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новом Орлеане начали демонтаж памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли

Международная панорама
19 мая, 17:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Городской совет в 2015 году принял постановление демонтировать четыре памятника деятелям, участвовавшим на стороне Юга в Гражданской войне. Темнокожее население считает эти памятники символами расизма

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Демонтаж памятника генералу армии Конфедеративных штатов Америки Роберту Ли (1807-1870 гг.) начался в Новом Орлеане (штат Луизиана). Как сообщила телекомпания Fox News, сторонники и противники демонтажа монумента собрались у 20-метровой колонны, на которой в 1884 году была установлена статуя генерала, еще в 3 часа утра, однако затем полиция оттеснила их за ограждение сквера, где стоит памятник.

Городской совет Нового Орлеана в 2015 году принял постановление демонтировать четыре памятника деятелям, участвовавшим на стороне Юга в Гражданской войне в США (1861-1865 гг.). Темнокожее население города считает эти памятники символами расизма.

На протяжении последнего месяца были демонтированы памятник первому и последнему президенту рабовладельческих Конфедеративных штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889 гг.), монумент "Либерти плейс" (Liberty Place), посвященный белокожим американцам, выступавшим против властей, действовавших на Юге после поражения Конфедерации в Гражданской войне, а также памятник военачальнику Пьеру Гюставу де Борегару (1818-1893 гг.), командовавшему армией рабовладельческих Конфедеративных штатов Америки. Мэр Нового Орлеана Митч Ландре пообещал, что на месте памятника генералу Ли будет создан фонтан.

Вопрос о судьбе памятников деятелям Конфедерации вызвал неоднозначную реакцию в Новом Орлеане. На прошлой неделе в центре города прошли массовые демонстрации сторонников и противников демонтажа, в которых приняли участие в общей сложности более 700 человек. Сторонники демонтажа памятников, объединившиеся в коалицию под названием "Их необходимо разрушить" (Take'em Down), считают статуи лидеров Конфедерации символами расизма, а те, кто выступает за их сохранение, ссылаются на то, что монументы - это часть истории и напоминают, что памятники внесены в Национальный реестр исторических монументов.

Война с символами Конфедерации

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, до сих пор используется в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

Дискуссия о целесообразности использования символики и сохранения памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белокожий молодой человек Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан одной из церквей.

После ареста он признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и темнокожими жителями страны. Широкое распространение в СМИ получили его фотографии с флагом конфедератов. Руф был приговорен к смертной казни.

В связи с происшедшим в Чарлстоне губернатор штата Алабама распорядился убрать полотнище южан с территории мемориала, расположенного рядом со зданием местного законодательного собрания. Так же поступили и власти Южной Каролины.

Администрация Вирджинии в свою очередь добилась разрешения суда отказаться от изображения символики Конфедерации на автомобильных номерах этого штата, а Университет штата Миссисипи убрал со своей территории флаг штата, поскольку на нем сохранилась эмблема Конфедерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
7
Украина возобновила действие пошлин на российские удобрения
Темы дня
Загрузка...
Реклама