В Новом Орлеане начали демонтаж памятника генералу армии Конфедерации Роберту Ли

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Демонтаж памятника генералу армии Конфедеративных штатов Америки Роберту Ли (1807-1870 гг.) начался в Новом Орлеане (штат Луизиана). Как сообщила телекомпания Fox News, сторонники и противники демонтажа монумента собрались у 20-метровой колонны, на которой в 1884 году была установлена статуя генерала, еще в 3 часа утра, однако затем полиция оттеснила их за ограждение сквера, где стоит памятник.

Городской совет Нового Орлеана в 2015 году принял постановление демонтировать четыре памятника деятелям, участвовавшим на стороне Юга в Гражданской войне в США (1861-1865 гг.). Темнокожее население города считает эти памятники символами расизма.

На протяжении последнего месяца были демонтированы памятник первому и последнему президенту рабовладельческих Конфедеративных штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889 гг.), монумент "Либерти плейс" (Liberty Place), посвященный белокожим американцам, выступавшим против властей, действовавших на Юге после поражения Конфедерации в Гражданской войне, а также памятник военачальнику Пьеру Гюставу де Борегару (1818-1893 гг.), командовавшему армией рабовладельческих Конфедеративных штатов Америки. Мэр Нового Орлеана Митч Ландре пообещал, что на месте памятника генералу Ли будет создан фонтан.

Вопрос о судьбе памятников деятелям Конфедерации вызвал неоднозначную реакцию в Новом Орлеане. На прошлой неделе в центре города прошли массовые демонстрации сторонников и противников демонтажа, в которых приняли участие в общей сложности более 700 человек. Сторонники демонтажа памятников, объединившиеся в коалицию под названием "Их необходимо разрушить" (Take'em Down), считают статуи лидеров Конфедерации символами расизма, а те, кто выступает за их сохранение, ссылаются на то, что монументы - это часть истории и напоминают, что памятники внесены в Национальный реестр исторических монументов.

Война с символами Конфедерации

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, до сих пор используется в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

Дискуссия о целесообразности использования символики и сохранения памятников конфедератам в США разгорелась с новой силой после того, как в июне 2015 года в городе Чарлстон (штат Южная Каролина) белокожий молодой человек Дилан Руф застрелил девять темнокожих прихожан одной из церквей.

После ареста он признался, что придерживался расистских взглядов и рассчитывал начать войну между белыми и темнокожими жителями страны. Широкое распространение в СМИ получили его фотографии с флагом конфедератов. Руф был приговорен к смертной казни.

В связи с происшедшим в Чарлстоне губернатор штата Алабама распорядился убрать полотнище южан с территории мемориала, расположенного рядом со зданием местного законодательного собрания. Так же поступили и власти Южной Каролины.

Администрация Вирджинии в свою очередь добилась разрешения суда отказаться от изображения символики Конфедерации на автомобильных номерах этого штата, а Университет штата Миссисипи убрал со своей территории флаг штата, поскольку на нем сохранилась эмблема Конфедерации.