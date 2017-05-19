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Адвокат Ассанжа уточнил свои слова о запросе убежища во Франции для основателя WikiLeaks

Международная панорама
19 мая, 17:31 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Как заявил Жуан Бранко, его подзащитный не будет просить убежища во Франции, но президент Эмманюэль Макрон может вмешаться в ситуацию

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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ПАРИЖ, 19 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Жуан Бранко, адвокат основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, уточнил свои слова о запросе политического убежища для Ассанжа во Франции.

"Для всех СМИ, позвольте мне быть точным: Джулиан Ассанж не будет просить убежища во Франции. Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон) может вмешаться (в эту ситуацию) в его пользу (по своей воле)", - написал адвокат в Twitter. Он также отметил, что запрос убежища - "специфичная и формальная процедура". "Ассанж не будет делать никакого запроса", - подчеркнул он.

Бранко также отметил, что семья Ассанжа находится во Франции, где была основана организация WikiLeaks. "Страна (Франция) имеет долгую историю защиты прав человека", - добавил он. Ранее в эфире радио France Info он заявил, что "Франции следует со всей ответственностью подойти к данном вопросу и предоставить Ассанжу политическое убежище".

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"Он хочет сейчас попытаться покинуть посольство Эквадора в Лондоне и попросить Францию сделать соответствующий жест, принять его и предоставить убежище, чтобы защитить его от преследования со стороны США", - заявил Бранко.

По словам адвоката, у его подзащитного есть все основания полагать, что его экстрадируют в США, если он выйдет из здания диппредставительства латиноамериканской страны. "Звучали угрозы осудить Джулиана Ассанжа на пожизненный срок, в том числе и от самого Дональда Трампа несколько недель назад", - пояснил юрист.

Ранее в 2015 году Ассанж уже направлял открытое письмо на имя Франсуа Олланда, занимавшего тогда пост президента, с просьбой предоставить ему политическое убежище. Кроме того, основатель WikiLeaks ссылался на то, что дальнейшее пребывание в здании посольства, где он находился фактически в заточении с 2012 года, представляет опасность для его физического и морального здоровья. Елисейский дворец тогда отклонил запрос Ассанжа. Теперь же, заявил адвокат, стоит лишь надеяться на то, что позиция нового президента Эмманюэля Макрона окажется иной.

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