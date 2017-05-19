На Украине на провайдера услуг наложили штраф за трансляцию телеканала "Дождь"

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Национальный совет по телевидению и радиовещанию (Нацсовет) Украины наложил штраф на украинский телевизионный провайдер в Донецкой области за нарушение лицензии и трансляцию программы российского телеканала "Дождь". Об этом сообщила пресс-служба совета.

"По результатам внеплановой проверки на провайдера программной услуги "Добро ТВ" из города Доброполье Донецкой области наложен штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора, - говорится в сообщении. - Зафиксирована трансляция иностранной программы "Дождь", которая не входит в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины".

По данным пресс-службы, согласно выданной лицензии, поставщик услуг должен был осуществлять аналоговую технологию распространения программ, в то время как фактически он работал по аналоговой, цифровой и IPTV (телевидение по протоколу интернета) технологиям. Кроме того, установлено изменение общего количества программ для ретрансляции. Согласно украинскому законодательству за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 6315 гривен ($239).

Нацсовет Украины по ТВ 12 января текущего года принял решение прекратить трансляцию российского телеканала "Дождь" на территории страны и обязал провайдеров в течение месяца заменить его на другой. Канал обвинили в нарушении украинского законодательства в вопросе Крыма, заявив о том, что его журналисты ездят в Крым с нарушением украинского законодательства, а также показывают карту РФ, на которой Крым показан как территория России. Еще одной причиной такого решения стал показ телеканалом российской рекламы.