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Теннисон: смягчения санкций против Крыма со стороны США стоит ожидать в течение года

Международная панорама
19 мая, 19:17 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Президент американского Центра гражданских инициатив подчеркнула, что после отмены ограничений существенно возрастет число желающих приобрести недвижимость на полуострове

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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Смягчение санкций против Крымского полуострова со стороны США может произойти в течение полугода - года, считает президент американского Центра гражданских инициатив Шэрон Теннисон, которая прибыла в Крым во главе делегации общественников из Америки.

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"Я выскажу свое личное мнение: ситуация (с санкциями против Крыма - прим. ТАСС) на данный момент меняется, и я думаю, что эти изменения будут не в долгосрочной перспективе, а, скорее всего, произойдут в ближайшее время, я говорю о сроках в 6-12 месяцев. По крайней мере это то, что я вижу, анализируя информацию, которую получаю из американских и европейских источников СМИ", - сказала Теннисон на пресс-конференции.

Она отметила, что после отмены санкций существенно возрастет число желающих приобрести недвижимость на полуострове. "Когда санкции будут сняты, вы не сможете остановить поток людей, которые приедут в Крым со всего мира. Потому что Крым очень привлекателен. Особенно с точки зрения недвижимости", - сказала она.

Теннисон также не исключила, что в ходе следующего визита в составе американской делегации в Крым прибудут независимые журналисты из США. "Я этим еще не занималась, но, может быть, следующая группа будет такой, состоящей в том числе из независимых журналистов", - отметила Теннисов, не уточнив при этом, когда приедет в Крым в следующий раз.

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Делегация американских общественников по главе с руководителем Центра гражданских инициатив Шэрон Теннисон прибыла в Крым 18 мая. В составе делегации также почетный консул России в Денвере Дебора Палмиери, американские специалисты по русскому языку, академики, а также эксперты по дошкольному образованию и общественные деятели. Накануне иностранные гости посетили Ялту и международный детский центр "Артек", где встретились с девятью американскими школьниками, которые в настоящий момент отдыхают и одновременно учатся в знаменитом лагере. Сегодня в Симферополе американцы посетили Крымский федеральный университет, а также встретились с властями города.

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