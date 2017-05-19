Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Guardian: начало переговоров по выходу Великобритании из ЕС запланировано на 19 июня

Международная панорама
19 мая, 17:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По информации издания, ЕС настаивает на разделении переговоров на четыре цикла по неделе, каждая из которых будет посвящена одному ключевому вопросу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье запланировал начать переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза 19 июня, спустя 11 дней после проведения внеочередных парламентских выборов в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает газета The Guardian.

По ее информации, утром этого дня он встретится с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом, чтобы выработать возможные варианты выхода. ЕС при этом настаивает на разделении переговоров на четыре цикла по неделе, каждая из которых будет посвящена одному ключевому вопросу, добавляет издание.

Так, первая неделя будет включать в себя политическую подготовку, далее последует неделя, во время которой обе стороны обнародуют связанные с Brexit документы. На третьей неделе Барнье и Дэвис проведут переговоры в Брюсселе, а также, возможно, в Лондоне. И, наконец, во время четвертой недели главный переговорщик ЕС по Brexit представит доклад о результатах взаимной проделанной работы перед советом ЕС и Европарламентом, пишет Guardian.

17 мая Мишель Барнье заявлял, что в ходе переговорного процесса Брюссель намерен выстроить с Лондоном "новое партнерство", и уже сейчас "можно очертить контуры" этого формата отношений. По его словам, они будут включать соглашение о свободной торговле, договоры в сфере высшего образования и исследований, партнерство в области безопасности и обороны.

29 апреля лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили стратегию на переговорах по Brexit. Они договорились, что сначала необходимо урегулировать основные вопросы, связанные с выходом королевства из Евросоюза, а только затем обсуждать формат будущих отношений партнерства. Сам процесс двухлетних переговоров планировалось начать только после проведения в Великобритании 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые по замыслу Мэй должны усилить позиции тори и дать ей большую свободу в дебатах с Брюсселем.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС

Brexit: хронология выхода из ЕС

Более половины населения Великобритании выступило 23 июня 2016 года за выход страны из состава Европейского Союза. Для того, чтобы официально запустить процедуру, необходимо ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги
Темы дня
Загрузка...
Реклама