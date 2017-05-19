Guardian: начало переговоров по выходу Великобритании из ЕС запланировано на 19 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье запланировал начать переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза 19 июня, спустя 11 дней после проведения внеочередных парламентских выборов в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает газета The Guardian.

По ее информации, утром этого дня он встретится с британским министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом, чтобы выработать возможные варианты выхода. ЕС при этом настаивает на разделении переговоров на четыре цикла по неделе, каждая из которых будет посвящена одному ключевому вопросу, добавляет издание.

Так, первая неделя будет включать в себя политическую подготовку, далее последует неделя, во время которой обе стороны обнародуют связанные с Brexit документы. На третьей неделе Барнье и Дэвис проведут переговоры в Брюсселе, а также, возможно, в Лондоне. И, наконец, во время четвертой недели главный переговорщик ЕС по Brexit представит доклад о результатах взаимной проделанной работы перед советом ЕС и Европарламентом, пишет Guardian.

17 мая Мишель Барнье заявлял, что в ходе переговорного процесса Брюссель намерен выстроить с Лондоном "новое партнерство", и уже сейчас "можно очертить контуры" этого формата отношений. По его словам, они будут включать соглашение о свободной торговле, договоры в сфере высшего образования и исследований, партнерство в области безопасности и обороны.

29 апреля лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили стратегию на переговорах по Brexit. Они договорились, что сначала необходимо урегулировать основные вопросы, связанные с выходом королевства из Евросоюза, а только затем обсуждать формат будущих отношений партнерства. Сам процесс двухлетних переговоров планировалось начать только после проведения в Великобритании 8 июня внеочередных парламентских выборов, которые по замыслу Мэй должны усилить позиции тори и дать ей большую свободу в дебатах с Брюсселем.

Инфографика Brexit: хронология выхода из ЕС Более половины населения Великобритании выступило 23 июня 2016 года за выход страны из состава Европейского Союза. Для того, чтобы официально запустить процедуру, необходимо ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС.