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Суд Украины приостановил решение о взыскании с ОПЗ $258 млн в пользу Фирташа

Международная панорама
19 мая, 18:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, мая. /ТАСС

Ранее Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск компании Ostchem Дмитрия Фирташа к ОПЗ. Это решение фактически открывало путь к банкротству предприятия

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КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Высший специализированный суд Украины приостановил решение о взыскании с Одесского припортового завода (ОПЗ) 258 млн долларов в пользу компании "Остхем" (Ostchem) Дмитрия Фирташа. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантированного имущества Украины.

"Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел остановил выполнение постановления Южного городского суда Одесской области по делу о взыскании с ОПЗ в пользу компании "Остхем Холдинг Лимитед" 5,24 млрд гривен (198 млн долларов) непогашенного основного долга и 1,57 млрд гривен (60 млн долларов) неоспариваемой начисленной пени", - говорится в сообщении.

Южный городской суд Одесской области 6 марта признал решение Стокгольмского арбитража, который удовлетворил иск компании Ostchem Дмитрия Фирташа о взыскании с Одесского припортового завода (ОПЗ) порядка 258 млн долларов из-за невыплаты долга за поставку газа. Стокгольмский арбитраж принял решение по данным выплатам в октябре 2016 года. Выполнение такого решения фактически открывало путь к банкротству предприятия.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 10 мая на заседании правительства поручил Министерству юстиции и МВД Украины принять исчерпывающие меры с целью защиты интересов государства и недопущения доведения Одесского припортового завода до банкротства. Глава государства Петр Порошенко, выступая на большой пресс-конференции в Киеве 14 мая, заявил, что банкротство ОПЗ абсолютно неприемлемо и единственным выходом из ситуации он назвал приватизацию предприятия.

С 2012 года компания Ostchem была единственным поставщиком газа на ОПЗ, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года были монопольными покупателями продукции завода. Долг за газ образовался по контракту с Ostchem в сентябре-декабре 2013 года. В это время, утверждают украинские источники, российский "Газпром" снизил цену газа для Ostchem с 430 до 265 долларов за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долларов, хотя газ по льготной цене закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.

ОПЗ - один из крупнейших на Украине производителей аммиака. Специализируется также на производстве карбамида, азотных удобрений и является единственным в стране терминалом по перевалке аммиака на морские суда. Кроме того, ОПЗ - монополист украинского рынка по приему, охлаждению и перегрузке аммиака и является конечным звеном аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса.

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