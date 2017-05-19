ВКП: раунд межсирийских переговоров принес мало результатов

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Завершившийся раунд межсирийских переговоров в Женеве принес мало результатов. Об этом заявил глава делегации оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Наср аль-Харири.

"Я думаю, что можно говорить об очень незначительных результатах, - сказал он. - Я также полагаю, что только результаты могут поддерживать жизнь в женевском процессе".

Аль-Харири выразил мнение, что ряд заинтересованных сторон, особенно Иран, пытаются саботировать процесс политического урегулирования в Сирии. "Но мы хотим продолжать политический процесс здесь в соответствии с резолюциями СБ ООН с тем, чтобы добиться действительного политического перехода", - добавил он.

Глава делегации ВКП отметил, что среди тех результатов, которые удалось достичь - обсуждение конституционных вопросов на экспертном уровне согласно предложению спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. "Эта работа продолжится на последующих раундах", - добавил он.

Аль-Харири добавил, что делегация передала де Мистуре меморандумы о роли Ирана в сирийском урегулировании, которую он оценил критически, о ситуации с незаконно удерживаемыми лицами, а также представила свои предложения по осуществлению политического перехода. "Я надеюсь, что следующие раунды будут более результативными", - добавил он.