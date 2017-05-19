ВКП: раунд межсирийских переговоров принес мало результатов

FT: Усманов хочет выкупить контрольный пакет акций ФК "Арсенал" за $1,3 млрдСпорт 19 мая, 20:01
Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Самаре вошло в графикСпорт 19 мая, 19:59
В Париже скончался американский фотограф Стэнли Грин, снимавший войну в ЧечнеОбщество 19 мая, 19:58
Кудрин: РФ нужно прожить 2-3 года с инфляцией 3-4%, тогда наступит новая эраЭкономика и бизнес 19 мая, 19:49
Белый дом не будет объявлять имя нового директора ФБР до отъезда ТрампаМеждународная панорама 19 мая, 19:45
ООН выступила в поддержку свободы слова после блокировки Киевом российских сайтовМеждународная панорама 19 мая, 19:45
МЧС России опровергло информацию о вирусной атаке на свои серверыПроисшествия 19 мая, 19:37
Мутко: счет в матче с канадцами неважен, главное для сборной России - выйти в финалСпорт 19 мая, 19:34
Канадский хоккеист Шенн заявил, что будет жестко играть против Проворова в полуфинале ЧМСпорт 19 мая, 19:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Завершившийся раунд межсирийских переговоров в Женеве принес мало результатов. Об этом заявил глава делегации оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Наср аль-Харири.
"Я думаю, что можно говорить об очень незначительных результатах, - сказал он. - Я также полагаю, что только результаты могут поддерживать жизнь в женевском процессе".
Аль-Харири выразил мнение, что ряд заинтересованных сторон, особенно Иран, пытаются саботировать процесс политического урегулирования в Сирии. "Но мы хотим продолжать политический процесс здесь в соответствии с резолюциями СБ ООН с тем, чтобы добиться действительного политического перехода", - добавил он.
Глава делегации ВКП отметил, что среди тех результатов, которые удалось достичь - обсуждение конституционных вопросов на экспертном уровне согласно предложению спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. "Эта работа продолжится на последующих раундах", - добавил он.
Аль-Харири добавил, что делегация передала де Мистуре меморандумы о роли Ирана в сирийском урегулировании, которую он оценил критически, о ситуации с незаконно удерживаемыми лицами, а также представила свои предложения по осуществлению политического перехода. "Я надеюсь, что следующие раунды будут более результативными", - добавил он.