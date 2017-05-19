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На выборах президента Ирана отмечены 219 нарушений в пользу Роухани

Международная панорама
19 мая, 19:40 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Соответствующее письмо направлено в комиссию по наблюдению за проведением выборов

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ТЕГЕРАН, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Многочисленные нарушения в пользу кандидата Хасана Роухани (действующего президента - прим. ТАСС) отмечены на проходящих в Иране выборах президента. Об этом сообщается в распространенном агентством FARS письме Али Никзада - руководителя штаба кандидата от консерваторов Эбрахима Раиси, который является главным соперником Роухани в борьбе за президентский пост.

Письмо направлено в комиссию по наблюдению за проведением выборов. В нем, в частности, указывается на случаи агитационной деятельности сторонников Роухани на избирательных участках, что запрещено законодательством, ошибочное написание имени кандидата Раиси в бюллетенях, отсутствие достаточного количества бюллетеней в районах, где рейтинг Раиси максимален, поступление в эти районы бюллетеней без печатей. Всего сторонники Раиси насчитали 219 очевидных нарушений. Али Никзад призвал комиссию принять срочные меры, чтобы до конца времени голосования прекратить эти нарушения.

Ранее агентство Tasnim распространило фотографию бюллетеня для голосования, на котором имя и фамилия действующего президента напечатаны крупными буквами и жирным шрифтом, а всех остальных кандидатов - обычным шрифтом.

Борьбу за пост президента Исламской Республики Иран ведут четыре кандидата - баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.

Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать только два кандидата - лидеры по итогам сегодняшнего голосования.

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