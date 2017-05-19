ООН выступила в поддержку свободы слова после блокировки Киевом российских сайтов

ООН, 19 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН выступил в поддержку свободы слова и свободы и коммуникаций в свете решения украинских властей заблокировать доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Комментируя по просьбе ТАСС этот шаг Киева, заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак подчеркнул, что руководство ООН принципиально отвергает попытки ограничения гражданских свобод.

"Мы в курсе последних сообщений об этих действиях, - сказал Хак. - Наша принципиальная позиция на этот счет, как вы знаете, состоит в том, что мы поддерживаем свободу выражения мнений, и выступаем против любых значительных шагов по ограничению свободы выражения мнений и свободы коммуникаций".

16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Украинские провайдеры уже начали блокировать эти ресурсы.