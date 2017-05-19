Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН выступила в поддержку свободы слова после блокировки Киевом российских сайтов

Международная панорама
19 мая, 19:45 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак подчеркнул, что руководство принципиально отвергает попытки ограничения гражданских свобод

Поделиться
Материал из 1 страницы
Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк

Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк

© REUTERS/Eric Thayer

ООН, 19 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН выступил в поддержку свободы слова и свободы и коммуникаций в свете решения украинских властей заблокировать доступ к ряду российских интернет-ресурсов. Комментируя по просьбе ТАСС этот шаг Киева, заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак подчеркнул, что руководство ООН принципиально отвергает попытки ограничения гражданских свобод.

Смотрите также

ЕС ожидает от Киева объяснений по поводу блокирования российских соцсетей

Лавров: не все страны Совета Европы готовы бороться с нарушениями Киевом прав человека

Россия ждет от ОБСЕ реакции на блокировку соцсетей и СМИ на Украине

"Мы в курсе последних сообщений об этих действиях, - сказал Хак. - Наша принципиальная позиция на этот счет, как вы знаете, состоит в том, что мы поддерживаем свободу выражения мнений, и выступаем против любых значительных шагов по ограничению свободы выражения мнений и свободы коммуникаций".

16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Украинские провайдеры уже начали блокировать эти ресурсы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкции Украины против России
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: удар ВВС США по позициям проправительственных сил Сирии является противозаконным
2
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
3
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Теннисон: смягчения санкций против Крыма со стороны США стоит ожидать в течение года
6
Украина запретила перемещение по своей территории грузовых вагонов российских перевозчиков
7
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама