ООН призвала не допустить обострения конфликта в Сирии после авиаудара США

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ООН, 19 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН не в состоянии самостоятельно проверить сообщения о нанесении ВВС США удара по отрядам проправительственных войск в Сирии, однако призывает предотвратить обострение конфликта в ближневосточной стране. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
По его словам, в секретариате ООН в курсе сообщений о том, что ВВС возглавляемой США коалиции против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", "нанесли удар по автоколонне сирийской армии и проправительственных ополченцев на юге Сирии".
"Мы не в состоянии самостоятельно проверить эти сообщения. Важно предотвратить эскалацию конфликта, поэтому мы призываем к сдержанности, чтобы избежать любых действий, которые могут усугубить страдания сирийского народа", - сказал Хак.
Он напомнил принципиальную позицию ООН о том, что конфликт в Сирии не решить военными средствами. По его словам, в руководстве всемирной организации рассчитывают на то, что Дамаск и оппозиция "будут конструктивно взаимодействовать в рамках женевских переговоров", очередной раунд которых стартовал на этой неделе в Женеве.
ВВС международной контртеррористической коалиции во главе с США нанесли 18 мая удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Как заявили в штабе коалиции, эти отряды "представляли угрозу для США и их партнеров".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удар ВВС США является противозаконным, а также подтверждает стремление Вашингтона развернуть террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на борьбу против законного правительства Сирии.