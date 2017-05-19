Пентагон: РФ и США создали еще один канал связи по Сирии - на уровне генералов

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ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Россия и США открыли еще один военный канал связи - на уровне генералов - с целью предотвращения инцидентов в Сирии. Об этом сообщил на пресс-конференции в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
"В дополнение к прямой связи, которая есть у меня (с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым - прим. корр. ТАСС), мы открыли канал (на уровне) трех (генеральских) звезд здесь, в Комитете начальников штабов", - сказал американский военачальник. Уровень трех звезд соответствует званию генерал-лейтенанта в ВС США и генерал-полковника - в ВС России.
По словам Данфорда, уполномоченный американский генерал по новому каналу регулярно "поддерживает связь со своим партнером в Москве".