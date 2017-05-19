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Глава Каталонии отверг идею Мадрида обсудить в парламенте референдум о независимости

Международная панорама
19 мая, 21:38 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

Как заявил лидер автономии Карлес Пучдемон, сначала правительства Каталонии и Испании должны достичь консенсуса по данному вопросу

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МАДРИД, 19 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался от приглашения властей Испании выступить в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) и представить предложение по организации референдума о независимости.

Как заявил лидер автономии, сначала правительства Каталонии и Испании должны достичь консенсуса по данному вопросу. "Мы готовы вести переговоры по условиям референдума и в случае достижения соглашения передать его на рассмотрение двух парламентов", - отметил Пучдемон.

Ранее в пятницу заместитель председателя правительства, министр территориального управления страны Сорайя Саенс де Сантамария сказала, что Мадрид приглашает главу Каталонии обсудить его предложение по плебисциту в Генеральных кортесах (двухпалатный парламент).

Ее заявление прозвучало после того, как стало известно, что каталонский лидер собирается выступить 22 мая в офисе мэрии Мадрида, где расскажет о планах автономии организовать плебисцит о выходе из состава Испании. Как подчеркнула вице-премьер, по "вопросу такого характера" дискуссии должны вестись в парламенте королевства.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании до сентября текущего года. Вслед за этим Конституционный суд королевства аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, каталонские сепаратисты продолжают настаивать на проведении референдума. Ранее местные СМИ предположили, что Пучдемон планирует назначить референдум на 1 или 8 октября. Тем не менее власти Испании неоднократно заявляли, что не допустят организацию плебисцита.

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