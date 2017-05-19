СБУ задержала главу райсовета Берегово после обращения сохранить языковые права венгров

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски у членов Венгерской общины Закарпатья и задержали главу Береговского районного совета Йосефа Шина и депутата Отто Ваша по подозрению в сепаратизме. Об этом сообщает украинское интернет-издание "Голоc.ua".

"СБУ подозревает активистов в сотрудничестве с РФ и сепаратизме", - сказано в сообщении издания.

Закарпатье против ущемления языковых прав

Ранее депутаты Береговского райсовета одобрили текст обращения к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману, в котором осудили возможные ограничения в регулировании языкового вопроса, предполагаемые законопроектами, переданными на рассмотрение в Верховную раду (№5556, №5669, №5670).

По мнению депутатов, принятие таких законодательных актов "будет означать практическое отрицание" или "значительное усложнение условий использования языков меньшинств в публичной сфере". Кроме того, на стадии подготовки к принятию депутатами украинского парламента находится новая редакция закона "Об образовании", поправки к которому существенно ограничивают права на обучение на родном языке представителей нацменьшинств.

Депутаты обратились к главе государства с просьбой не допустить подобного развития событий. Кроме того, по сообщению ряда украинских СМИ, группа депутатов направила еще одно обращение президенту с предложением перейти на договорные отношения между регионом и центральной властью.

"Борьба за национальную автономию"

Венгерское население Закарпатья насчитывает порядка 150 тысяч человек, проживающих вдоль границы. Диаспора не скрывает своей стратегической цели - воссоединения с Венгрией.

Ярким примером можно считать установку на въезде в Виноградовский и Береговский районы Закаратской области стелл с текстом на языке национального меньшинства. Надписи гласят: "Виноградовский район. Венгры приветствуют вас" и "Береговский район. Земля венгерского языка".

Инициаторами выступили лидеры Венгерской общины Михаил Товт и Иосиф Борто, которые заявили, что стеллы являются символом борьбы за национальную автономию.

Требование самоуправления

В конце 2016 года Венгерская община Закарпатья направила на подпись президенту Украины Петру Порошенко договор о разграничении полномочий, согласно которому Закарпатская область должна получить статус автономии. При этом представители общин потребовали сделать венгерский язык обязательным для преподавания в школах с первого класса, а также заявили о намерении создать Комитет по иностранным делам.

Весной этого года вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил о необходимости создания венгерских автономий за рубежом. По его мнению, "выживание венгров, проживающих за границей, зависит от того, смогут ли они достичь успеха, двигаясь в направлении достижения автономии".

Кроме того, решение о венгерской автономии было принято на трех форумах национальных меньшинств, которые проходили в Закарпатье. А представитель Демократического союза венгров Украины Чоба Балог подчеркнул, что венгры Закарпатья намерены добиваться создания территориальной автономии на Украине через подписание договора с правительством страны.

Позиция Киева

На Украине идею венгерской автономии не только не поддерживают, но и осуждают. Украинский МИД заявлял, что любые спекуляции на тему автономии региона "не соответствуют интересам двух стран и народов".

При этом среди украинских политиков распространена и более жесткая позиция. Так, депутат от партии "Народный фронт" Юрий Береза заявил сегодня, что любые требования дополнительных полномочий региона являются проявлениями сепаратизма. "Сильная киевская рука должна ударить, и ударить так, чтобы ни у кого не было желания "качать". И вообще, это похоже на сознательную провокацию, элемент гибридной войны".