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Пентагон: удар США в Сирии пришелся на силы, связанные с Ираном

Международная панорама
19 мая, 22:06 UTC+3 /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

По версии министра обороны США Джеймса Мэттиса, удар был нанесен по соображениям самообороны

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ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США нанесли в четверг в Сирии удар по силам, которые были связаны с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Джеймс Мэттис.

Согласно изложенной им информации, были обстреляны с воздуха "направляемые Ираном силы". При этом глава военного ведомства США утверждал, что эти силы находились "внутри установленной и согласованной зоны деконфликтации". "Как мы считаем, они вошли в эту зону вопреки совету россиян", - сказал Мэттис, уточнив, впрочем, что не может полностью поручиться за правильность данного вывода. "Но складывается впечатление, что россияне пытались переубедить их", - добавил Мэттис.

По его версии, удар был нанесен по соображениям самообороны. "Это была самооборона наших сил. Она объяснялась наступательными действиями ... тех, кого мы считали силами, которые направлялись Ираном. Я не знаю, находились ли иранцы "на земле", - заявил шеф Пентагона.

Со своей стороны председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Джозеф Данфорд, который также принимал участие в пресс-конференции, заверил, что США обязались впредь не проводить подобных операций в случае отсутствия угрозы их войскам. "У нас ... теперь на всех уровнях состоялись разговоры по поводу того, как гарантировать, что такого рода инциденты не произойдут вновь. Я минувшим вечером взял на себя обязательство, предусматривающее, что такого вновь не случится, если не создается угроза в адрес наших сил. И все понимают, в чем заключаются правила", - отметил Данфорд.

Эти высказывания прозвучали в контексте его рассуждений о взаимодействии Вашингтона с Москвой в целях предотвращения различных инцидентов между Вооруженными силами России и США в Сирии.

ВВС коалиции во главе с США нанесли удар по отрядам проправительственных сил в Сирии, которые действовали в пределах установленной зоны деэскалации к северо-западу от города Эт-Танф. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этот удар является противозаконным, а также подтверждает стремление Вашингтона развернуть террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на борьбу против законного правительства Сирии.

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