Ассанж назвал ложной информацией утверждения о сотрудничестве WikiLeaks и России

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БЕРЛИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Утверждения о том, что WikiLeaks служит интересам России и сотрудничает с ней, являются фантазиями. Об этом заявил основатель организации Джулиан Ассанж в опубликованном интервью германскому еженедельнику Der Spiegel
"Я называю это ложной информацией, - сказал он. - После того как Хиллари Клинтон проиграла выборы, она начала винить в этом тогдашнего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, Россию и нас".
"Это фантазии СМИ. Обама во время последней пресс-конференции на посту президента сам сказал, что у правительства США нет доказательств сотрудничества WikiLeaks и России", - добавил Ассанж.
Основатель WikiLeaks подчеркнул, что доверие к его организации "зависит от того, насколько аккуратно" она работает. "За 10 лет мы опубликовали более 10 млн документов, ни один из них не является поддельным", - указал он. "Но, разумеется, каждый источник, в том числе наши источники, преследует собственные интересы", - отметил Ассанж.