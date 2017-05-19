Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ассанж назвал ложной информацией утверждения о сотрудничестве WikiLeaks и России

Международная панорама
19 мая, 22:34 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Основатель организации напомнил, что Барак Обама во время последней пресс-конференции на посту президента сам сказал, что у правительства США нет доказательств сотрудничества WikiLeaks и РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Frank Augstein

БЕРЛИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Утверждения о том, что WikiLeaks служит интересам России и сотрудничает с ней, являются фантазиями. Об этом заявил основатель организации Джулиан Ассанж в опубликованном интервью германскому еженедельнику Der Spiegel

Смотрите также

Глава ЦРУ обвинил РФ в использовании WikiLeaks и вмешательстве в выборы в Европе

Ассанж назвал Клинтон "мясником Ливии" в ответ на обвинения в адрес WikiLeaks

Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах

"Я называю это ложной информацией, - сказал он. - После того как Хиллари Клинтон проиграла выборы, она начала винить в этом тогдашнего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, Россию и нас".

"Это фантазии СМИ. Обама во время последней пресс-конференции на посту президента сам сказал, что у правительства США нет доказательств сотрудничества WikiLeaks и России", - добавил Ассанж.

Основатель WikiLeaks подчеркнул, что доверие к его организации "зависит от того, насколько аккуратно" она работает. "За 10 лет мы опубликовали более 10 млн документов, ни один из них не является поддельным", - указал он. "Но, разумеется, каждый источник, в том числе наши источники, преследует собственные интересы", - отметил Ассанж.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие дела Ассанжа
Персоны
Обама, Барак Ассанж, Джулиан
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
2
Совбез РФ назвал новый американский удар по сирийской территории нелегитимным
3
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
4
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
5
"Мегафон" полностью восстановил связь в Москве
6
Украина запретила перемещение по своей территории грузовых вагонов российских перевозчиков
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама