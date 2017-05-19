СМИ: два взрыва прогремели в Багдаде

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 19 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Два взрыва прогремели с столице Ирака, Багдаде. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.
По поступающей информации, теракты произошли в населенном преимущественно шиитами квартале Абу-Дашир на юге Багдада. Первый заминированный автомобиль был подорван близ полицейского участка, второй близ пункта досмотра сил безопасности. В результате один человек погиб, пятеро получили ранения.
Ранее в пятницу в южной провинции Басра прогремели два взрыва, устроенные смертниками на заминированных автомобилях. Атаке подверглись объекты сил безопасности на севере и юге провинции. Жертвами стали, по последним данным, семь человек, 15 пострадали.