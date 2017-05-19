Белый дом: Трамп считает важным сотрудничество с РФ по Сирии, Украине и борьбе с ИГ

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп всегда подчеркивает важность заключения соглашений с Россией по ситуации в Сирии и на Украине, а также борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

"Президент всегда подчеркивал важность заключения сделок с Россией по Сирии, Украине, ликвидации ИГ и другим ключевым вопросам в интересах и ради безопасности американского народа", - пояснил он.

Спайсер отметил, что "игра на публику" и "политизирование расследований по действиям России" уволенного Трампом директора ФБР Джеймса Коми "создали ненужное давление" на возможность Белого дома "находить общий язык и вести переговоры с РФ". Пресс-секретарь также отметил, что национальная безопасность США "была подорвана утечкой частных и совершенно секретных разговоров".

Должность директора ФБР стала вакантной после того, как Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Коми. Он объяснил это тем, что последний не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.