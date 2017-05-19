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NYT: Трамп в беседе с Лавровым и Кисляком затронул тему отставки директора ФБР

Международная панорама
19 мая, 23:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Это подтверждает, что основной причиной увольнения Джеймса Коми стало проводимое ФБР расследование предполагаемых связей между сотрудниками предвыборной кампании Дональда Трампа и РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Президент США Дональд Трамп в беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком 10 мая затрагивал вопрос об увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванное по имени официальное лицо, которое зачитало изданию документ с изложением высказываний в ходе встречи.

"Я только что уволил главу ФБР, - приводит газета слова Трампа. - Он просто выжил из ума, просто чокнутый". По мнению президента США, он "находился под сильным нажимом из- за (вопроса о) России" и теперь от этого избавился".

Комментируя эту утечку из Белого дома, NYT подчеркнула, что документ подтверждает подозрения по поводу того, что основной причиной увольнения Коми стало проводимое ФБР расследование предполагаемых связей между сотрудниками предвыборной кампании Трампа и Россией.

Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна 9 мая принял решение уволить Джеймса Коми с поста директора ФБР. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет. Он был назначен главой ФБР в июне 2013 года экс-президентом США Бараком Обамой. В июле 2013 года Сенат утвердил его на этом посту. До этого Коми работал главным советником в аэрокосмической корпорации Lockheed Martin и одним из управляющих в инвестиционной компании Bridgewater Associates.

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Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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Коми, Джеймс Сешнс, Джефф Трамп, Дональд Кисляк, Сергей Иванович
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