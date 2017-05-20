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Топ-менеджер бразильской JBS заявил, что компания платила взятки почти 2 тыс. политиков

Международная панорама
20 мая, 0:05 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Как рассказал Рикарду Сауди, компания давала деньги 28 партиям

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Один из руководителей бразильского производителя говядины JBS SA Рикарду Сауди заявил следователям, что компания давала взятки 1829 политикам из 28 партий. Видеозапись показаний топ-менеджера была обнародована по решению Федерального верховного суда (ФВС) страны.

"Я бы хотел, чтобы было записано: мы давали взятки 28 партиям. Эти деньги были распределены между 1829 кандидатами. Из них 179 были избраны в региональные законодательные собрания в 23 штатах, 167 - стали федеральными депутатами от 19 партий. Еще мы заплатили 28 сенаторам, некоторые из которых впоследствии участвовали в выборах губернаторов, а другие - переизбирались в верхнюю палату парламента", - сказал Сауди.

Новые разоблачение сотрудников JBS SA, заключивших сделку со следствием в обмен на иммунитет от судебного преследования, были обнародованы через два дня после первых откровений руководителей этой компании, которые привели к масштабному политическому кризису в Бразилии. 17 мая владельцы JBS SA - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) запись, на которой президент страны Мишел Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" экс-спикера.

После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции, попытке препятствовать правосудию и организации преступного сообщества. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. Он заявил, что докажет свою невиновность в суде и потребовал скорейшего проведения расследования.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

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