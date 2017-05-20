Раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился без прорывов

ЖЕНЕВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Владимир Костырев, Константин Прибытков/. Очередной, шестой раунд межсирийских переговоров в Женеве завершился. Он продолжался всего четыре дня, с 16 по 19 мая, и все они были посвящены обсуждению инициативы спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по созданию механизма экспертных консультаций по конституционным и правовым вопросам.

В итоге этот механизм удалось согласовать и запустить, однако его дальнейшее значение для переговорного процесса остается не до конца ясным. По принципиальным вопросам урегулирования правительство и оппозиция остаются столь же далеки друг от друга, как и прежде.

Механизм де Мистуры

Основной задачей механизма экспертных консультаций, предложенного де Мистурой, должно стать уточнение деталей обсуждаемых на переговорных сессиях вопросов, относящихся к конституционной сфере. Как подчеркнул эмиссар ООН на итоговой пресс-конференции в пятницу, о разработке проекта конституции речь не идет. "Это должны сделать сами сирийцы", - подчеркнул он.

Первые встречи в рамках формата экспертных консультаций прошли в четверг: эксперты офиса де Мистуры отдельно встретились сначала с представителями делегации правительства, а затем и оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП). Как заявил де Мистура, он намерен создать единую экспертную команду оппозиции, но пока не удалось обеспечить представительство в ней "московской" и "каирской" групп. Спецпосланник добавил, что они приглашены к участию и готовы работать. "Мы продолжим усилия в этом направлении", - указал он.

Комментарии делегаций правительства и ВКП, принявших участие во встречах с экспертами офиса де Мистуры по конституционным вопросам, были довольно сдержанными. В значительной степени они сводились к тому, что подобные технические консультации существовали и раньше.

Сроки урегулирования

Обсуждение тем согласованной повестки дня на раунде не велось, но де Мистура подчеркнул, что отказываться от нее не собирается и дискуссии продолжатся на следующих раундах. Что касается сроков проведения ближайшего, то он, по словам спецпосланника, может состояться уже в июне. "Мы объявим о сроках", - сказал де Мистура.

Эмиссар ООН добавил, что намерен провести консультации на этот счет с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также учесть при планировании приближающийся месяц рамадан, священный для мусульман.

Хотя сам де Мистура отметил, что добиться решения поставленных на раунде задач удалось, заданный им темп и решение сфокусироваться на техническом вопросе создания нового механизма вызвали у журналистов вопросы о его видении сроков достижения урегулирования в Сирии.

"История, особенно конфликтов, не пишется в соответствии с расписанием", - сказал эмиссар ООН, отвечая на соответствующий вопрос. Спецпосланник добавил, что переговоры остаются тесно связаны с развитием ситуации "на земле", которая, по его мнению, наверняка еще будет меняться.

"А мы тем временем будем продолжать консультации по политическому урегулированию", - указал он.

За пределами Женевы

События в самой Сирии уже не раз создавали неблагоприятный фон для переговоров по политическим вопросам. Не обошлось без этого и сейчас: началу раунда предшествовало заявление Госдепартамента США о якобы существующем в правительственной тюрьме Сейдная крематории, а предпоследний день ознаменовался ударом возглавляемой Вашингтоном коалиции по колонне проправительственных сил. Оппозиция же обвиняет правительство в наступлении на свои позиции в пригородах Дамаска.

К чести участников переговоров, эти факторы не помешали им довести работу в Женеве до конца. При этом совсем без накладок не обошлось: поздно вечером в четверг представители "Сирийской свободной армии" - крупнейшего вооруженного формирования оппозиции - заявили о приостановке своего участия в переговорах. Впрочем, такие трения внутри ВКП происходят не впервые. Как ожидается, результаты раунда и дальнейшие планы по работе в Женеве комитет будет обсуждать на предстоящих в ближайшие недели организационных встречах в Эр-Рияде.

Как сообщил де Мистура, в пятницу он принял участие в трехсторонней встрече с представителями РФ и США по Сирии. Спецпосланник оценил ее как конструктивную и очень своевременную. По информации дипломатического источника ТАСС, от России в этой встрече участвовал постоянный представитель при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин.

Помощь со стороны РФ

Российская дипломатия в ходе шестого раунда вновь, как и на предыдущих этапах, играла традиционную роль "поддерживающего", работая "на полях" переговорного процесса и помогая делегациям продвинуться к согласию. Заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов находился в Женеве все четыре переговорных дня, проводя встречи и с делегациями, и со спецпосланником. Де Мистура на итоговой пресс-конференции заявил, что замглавы российского МИД "оказал исключительно большую поддержку тому, что мы пытаемся делать".

В российском внешнеполитическом ведомстве усилия де Мистуры, и, в частности, его инициатива, касающаяся механизма экспертных встреч по конституционным вопросам, находят положительную оценку. Гатилов заявил журналистам, что нынешний раунд "оказался небезрезультативным", а выдвинутое спецпосланником предложение о начале обсуждения конституционных и правовых вопросов "было поддержано сторонами". В Москве расценивают эту инициативу как "шаг в правильном направлении".

Делегацию ВКП российские дипломаты "пытались убедить занять конструктивную позицию и не зацикливаться на проблеме переходного органа и на том, что (президент Сирии - прим. ТАСС) Башар Асад должен уйти", сказал Гатилов. "Мы всегда выступали за начало прямых переговоров, но есть ряд подводных камней: отсутствие единой делегации оппозиции и достаточно пока еще высокий уровень враждебности между сторонами. Если через обсуждение таких вопрос как конституция удастся сбавить накал противостояния, то в идеале было бы предпочтительно начать прямые переговоры", - отметил он.

Еще одним осложняющим фактором стал нанесенный в разгар женевского раунда удар по проправительственным силам к северо-западу от города Эт-Танф. "Это совершенно неприемлемо и является нарушением суверенитета Сирии", - сказал Гатилов, подчеркнув, что "любые военные действия, влекущие обострение обстановки в Сирии, влияют на ход политического процесса".