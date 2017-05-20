Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: до 13 возросло число жертв двойного теракта на юге Багдада

Международная панорама
20 мая, 0:15 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Еще более 18 получили ранения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере 13 человек погибли, более 18 получили ранения в результате двойного теракта на юге Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на городские власти.

По его информации, первый взрыв прогремел, когда террорист на заминированном автомобиле был остановлен для проверки при въезде в населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир. Второй смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи от полицейского участка, расположенного в одноименном районе. Как отметили в штабе операций провинции Багдад, иракская разведка знала о готовящихся нападениях. В связи с этим были усилены меры безопасности на иракских КПП.

Ранее аналогичный инцидент произошел на контрольно-пропускных пунктах на севере и юге Басры: КПП Румайла и КПП Садра. Как заявили в администрации провинции, жертвами в Румайле стали по меньшей мере семь человек, десятки получили ранения. Погибшие и пострадавшие - пассажиры автобуса, находившегося вблизи от места взрыва, в основном женщины и дети. Сообщается, что в Садре погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения.

Новостной портал Shafaq News, в распоряжении которого оказался список погибших, утверждает, что общее число раненых и убитых превысило 40 человек. В списке числятся двое граждан Ирана.

Ответственность за вылазку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
2
Совбез РФ назвал новый американский удар по сирийской территории нелегитимным
3
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
4
"Мегафон" полностью восстановил связь в Москве
5
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
6
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама