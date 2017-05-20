СМИ: до 13 возросло число жертв двойного теракта на юге Багдада

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. По меньшей мере 13 человек погибли, более 18 получили ранения в результате двойного теракта на юге Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на городские власти.

По его информации, первый взрыв прогремел, когда террорист на заминированном автомобиле был остановлен для проверки при въезде в населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир. Второй смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи от полицейского участка, расположенного в одноименном районе. Как отметили в штабе операций провинции Багдад, иракская разведка знала о готовящихся нападениях. В связи с этим были усилены меры безопасности на иракских КПП.

Ранее аналогичный инцидент произошел на контрольно-пропускных пунктах на севере и юге Басры: КПП Румайла и КПП Садра. Как заявили в администрации провинции, жертвами в Румайле стали по меньшей мере семь человек, десятки получили ранения. Погибшие и пострадавшие - пассажиры автобуса, находившегося вблизи от места взрыва, в основном женщины и дети. Сообщается, что в Садре погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения.

Новостной портал Shafaq News, в распоряжении которого оказался список погибших, утверждает, что общее число раненых и убитых превысило 40 человек. В списке числятся двое граждан Ирана.

Ответственность за вылазку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство".