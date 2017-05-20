Опрос: уровень поддержки Трампа достиг рекордно низкой отметки с момента инаугурации

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Уровень поддержки населением США президента Дональда Трампа достиг самой низкой отметки с момента его инаугурации в Вашингтоне 20 января. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Reuters совместно с исследовательским центром Ipsos.

Согласно итогам социологического исследования, 56% респондентов не одобряют действия главы государства. Обратной точки зрения придерживаются 38% опрошенных, а 6% еще не определились в данном вопросе.

Прежде сотрудники Ipsos зафиксировали самый низкий уровень поддержки Трампа по итогам опроса, результаты которого были опубликованы 24 апреля. Тогда 53,9% респондентов не одобряли действия президента США, 39,7% их поддерживали, а 6,4% не могли однозначно ответить на заданный вопрос.

В последнем опросе, который проводился 14-18 мая, принял участие 1971 человек. Погрешность составила 3 процентных пункта.

Авторы опроса объясняют падение рейтинга Трампа непопулярностью его решения отправить директора ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая. Последний занимал пост главы спецслужбы менее четырех лет, он был назначен летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы.