Постпред США раскритиковала агентство ООН за помощь КНДР в получении патента на цианид

ООН, 20 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли возмутилась действиями Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая помогала КНДР оформить патентную заявку на производство цианида натрия - компонента ядовитого газа табуна. В распространенном в пятницу письменном заявлении дипломат отметила, что поведение международной структуры противоречило здравому смыслу.

"Сама мысль о том, чтобы вложить цианид в руки северных корейцев, учитывая их послужной список в вопросе прав человека, политические аресты и убийства, не только опасна, но и противоречит здравому смыслу. Мы призываем все агентства ООН действовать прозрачно и максимально внимательно, рассматривая подобные запросы от Северной Кореи и других стран-изгоев", - подчеркнула Хейли.

Как сообщил 15 мая телеканал Fox News, базирующаяся в Женеве Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), являющаяся специализированным агентством ООН, на протяжении более года помогала Пхеньяну оформить патентную заявку на производство цианида натрия - химиката, используемого для производства нервно-паралитического газа табуна. Этот ядовитый химикат в 2006 г. был включен Советом Безопасности в список веществ, запрещенных к ввозу в КНДР.

Телеканал утверждает, что ВОИС не уведомляла о поданной Пхеньяном заявке ни профильный комитет Совбеза, ни группу экспертов ООН, которые следят за осуществлением санкций в отношении КНДР. После того, как об этом стало известно, специалисты всемирной организации начали расследование этого дела, сообщил Fox News. История привлекла внимание западных СМИ в том числе в свете февральских событий в аэропорту Малайзии, где предположительно ядовитым веществом VX был отравлен брат лидера КНДР Ким Чен Нам.

В постпредстве США при ООН отметили, что на протяжении долгого времени призывали специализированные агентства всемирной организации поддерживать тесный контакт с санкционными комитетами Совбзеа, чтобы обеспечить максимально эффективное выполнение его резолюций. "Все структуры ООН должны поддерживать Совет Безопасности в его усилиях по реагированию на серьезную угрозу, исходящую от программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения", - подчеркнули в дипмиссии.