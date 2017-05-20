Гондурас отозвал своего поверенного в делах из Венесуэлы

МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти Гондураса отозвали для консультаций из Венесуэлы своего поверенного в делах Фернандо Лово. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении внешнеполитического ведомства центральноамериканской республики.

Решение было принято в связи с необходимостью "как можно скорее напрямую получить сведения о ситуации в Венесуэле". "Министерство напоминает, что отзыв дипломата для консультаций - это обычная практика внешнеполитических ведомств и их правительств, когда в стране происходят чрезвычайные ситуации любой природы", - отмечается в документе. С начала апреля в Венесуэле, переживающей острый политический и социально-экономический кризис, идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче.

Поводом для них послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Сроки этого созыва и детали процедуры голосования пока не названы.

По данным неправительственных организаций, в ходе акций протеста были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число граждан, погибших от действий силовиков приближается к 50, сотни человек пострадали.