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Бывший советник Буша-младшего считает Коми организатором утечек о Трампе

Международная панорама
20 мая, 4:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Карл Роув также заявил, что удивлен тем, что президент до сих пор не пресек аналогичные действия своих недругов в аппарате Белого дома

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НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Главным источником утечек порочащей президента США Дональда Трампа информации являются бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми и сотрудники аппарата Белого дома. Такое мнение высказал в пятницу в эфире телеканала Fox News бывший ключевой внутриполитический советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, архитектор его побед на выборах в 2000 г. и 2004 г. Карл Роув.

"Нашим крупнейшим организатором утечек является Коми, который пользуется записями и докладными записками, предоставляя их через друзей прессе", - заявил Роув, работающий в одной из крупнейших структур Республиканской партии - "комитете политических действий" American Crossroads.

Он выразил удивление тем, что Трамп до сих пор не пресек аналогичные действия своих недругов в аппарате Белого дома. "Я озадачен тем, что так много людей в Западном крыле (Белого дома, где находятся Овальный кабинеты президента и его ближайших помощников) клевещут на своих коллег, оказывая медвежью услугу президенту. Но это их сознательное решение", - убежден Роув.

Он рекомендовал главе государства поговорить начистоту с сотрудниками аппарата Белого дома и расставить все точки над "и". "Если они клевещут на своих коллег, то тем самым клевещут и на президента. Если они клевещут на президента, то клевещут на администрацию и тем самым наносят урон ее способности служить народу", - пояснил Роув.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

По данным официальной статистики министерства юстиции, количество случаев утечки секретной информации в США выросло в прошлом году более чем в два раза. В соответствии с обнародованными ведомством сведениями, в 2016 году к нему поступило со стороны американских компетентных органов 37 сигналов о выявленных случаях "несанкционированного разглашения секретной информации". Между тем в 2015 году таких случаев, согласно все той же статистике минюста, было лишь 18.

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Персоны
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