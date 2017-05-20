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Reuters: Белый дом хочет помешать расследованию по РФ, применив этическое законодательство

Международная панорама
20 мая, 4:18 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Речь идет о том, что законодательство США может ограничивать деятельность недавно нанятых госслужащих, занимающихся расследованием, фигурантами которого являются клиенты их бывших юридических фирм

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ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация президента США Дональда Трампа изучает этическое законодательство федерального уровня с целью воспрепятствовать расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера приписываемого России вмешательства в прошлогодние президентские выборы. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Речь идет о том, что при определенных обстоятельствах американское законодательство может ограничивать деятельность недавно нанятых госслужащих, занимающихся расследованием, фигурантами которого являются клиенты их бывших юридических фирм. Закон распространяется на сотрудников, которые прекратили свою адвокатскую деятельность менее двух лет назад. Белый дом хочет воспользоваться этим правилом, продолжает Reuters, и помешать расследованию по России.

Дело в том, что прошлое место работы Мюллера - юридическая компания Wilmerhale, клиентами которой являются старший советник и зять президента Джаред Кушнер и экс-руководитель президентской кампании республиканца Пол Манафорт. По сведениям Reuters, этот факт может серьезно помешать намерениям Мюллера провести масштабное расследование в отношении Трампа и его ближайшего окружения. Однако, поясняет агентство, минюст США, который и назначил спецпрокурора, может отменить для него двухлетний период ожидания.

В минувшую среду ведомство объявило о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские президентские выборы. В четверг Трамп заявил, что с уважением относится к решению минюста, однако, по его словам, в целом эта история является "охотой на ведьм". В пятницу газета The Washington Post сообщила, что старший советник Белого дома, близкий к Трампу, стал фигурантом проводимого Мюллером расследования.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент РФ Владимир Путин, выступая 27 октября 2016 года на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их истерией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 года, комментируя выводы американских спецслужб о якобы имевших место попытках России вмешаться в предвыборную американскую кампанию, назвал их беспочвенными и любительскими.

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