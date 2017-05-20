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В Венесуэле 200 человек задержаны за разграбление магазинов и вандализм

Международная панорама
20 мая, 5:57 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Отмечается, что ущерб от противоправных действий был нанесен сотням магазинов

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МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 200 человек были задержаны в венесуэльском штате Миранда за разграбление магазинов и вандализм. Об этом сообщил в пятницу в интервью радиостанции Union Radio глава муниципалитета Гуайкайпуро Франсиско Гарсес.

"Многие люди пытаются ловить рыбу в мутной воде, - сказал Гарсес. - В настоящее время они предстают перед судами, но не военными, а гражданскими в штате Миранда". По словам чиновника, ущерб от противоправных действий был нанесен сотням магазинов.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные манифестации против действий исполнительной власти. По данным неправительственных организаций, в ходе акций протеста, которые нередко сопровождались беспорядками, были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей.

Согласно подсчетам оппозиции, число граждан, погибших от действий силовиков приближается к 50, сотни человек пострадали.

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