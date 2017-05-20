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Reuters: Роухани лидирует на выборах президента в Иране после подсчета 37 млн бюллетеней

Международная панорама
20 мая, 6:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

По данным агентства, за бывшего генпрокурора Эбрахим Раиси проголосовали 14 млн человек

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Действующий президент Ирана Хасан Роухани получил 21,6 млн голосов после подсчета 37 млн бюллетеней на президентских выборах в стране, за его ближайшего преследователя бывшего генпрокурора Эбрахим Раиси проголосовали 14 млн человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что на завершившихся 19 мая выборах из 56,41 млн зарегистрированных избирателей отдать свои голоса на участки пришли более 40 млн. Таким образом явка превысила 70%.

Борьбу за пост президента ведут четыре кандидата: баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.

Для победы необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать только два кандидата - лидеры по итогам сегодняшнего голосования.

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