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Член Госсовета КНР и госсекретарь США договорились о прагматичном сотрудничестве

Международная панорама
20 мая, 6:52 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Кроме того, Ян Цзечи и Рекс Тиллерсон обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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ПЕКИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Член Госсовета КНР Ян Цзечи и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу обсудили по телефону перспективы развития китайско-американских отношений, договорившись активизировать прагматичное сотрудничество. Как сообщил китайский МИД, помимо прочих вопросов стороны коснулись проблемы Корейского полуострова.

"Нам необходимо активизировать переговоры на всех направлениях прагматичного сотрудничества, по всем ключевым вопросам международного характера", - заявил Ян Цзечи . Он подчеркнул важность развития двусторонних контактов, особенно в области экономики, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Тиллерсон выразил готовность поддерживать гармоничный диалог с Пекином ради успешного развития двусторонних отношений.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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