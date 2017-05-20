Мать Джулиана Ассанжа призвала премьера Австралии помочь ее сыну

СИДНЕЙ, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Мать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа Кристин призвала премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла "оказать давление на правительство Великобритании, чтобы оно разрешило ее сыну беспрепятственно перебраться в Эквадор". Беседуя с журналистами, Кристин Ассанж также заявила, что правительство Австралии должно "немедленно оформить для ее сына новый паспорт, чтобы он мог путешествовать".

"Я призываю Малколма Тернбулла вмешаться, начать вести себя как премьер-министр и защитить гражданина страны", - сказала она.

В свою очередь представитель команды юристов Ассанжа Грег Барнс в интервью телекомпании Sky News отметил, что власти Австралии "должны сейчас поговорить с Вашингтоном и Лондоном". "Правительство Австралии уже давно отстранилось от решения проблемы Джулиана Ассанжа, являющегося австралийским гражданином", - подчеркнул адвокат.

В пятницу прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании, однако он по-прежнему находится в посольстве Эквадора в Лондоне. В пятницу агентство Reuters привело заявление Скотленд-Ярда, который сообщил, что в отношении Ассанжа по-прежнему действует ордер на арест, выданный Магистратским судом Вестминстера после того, как основатель WikiLeaks не явился на слушания в 2012 году.

В Швеции Ассанж обвинялся в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки продолжалось до 19 мая 2017 года.

19 июня 2012 года создатель Wikileaks, родившийся в 1971 году в австралийском городе Таунсвилле (штат Квинсленд), попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.