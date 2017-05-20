Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Эр-Рияд - отправной пункт его первого зарубежного турне, в ходе которого он посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи на Сицилии. Кадры прибытия транслирует телеканал Al Arabiya.

Во время первого визита в королевство глава Белого дома обсудит с руководством страны укрепление сотрудничества и развитие отношений.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд встретил Трампа в аэропорту Эр-Рияда. Кадры встречи лидеров государств транслировал телеканал Sky News Arabia.

Как отмечает телеканал, желание саудовского монарха лично встретить президента США говорит о стремлении Эр-Рияда к налаживанию отношений с Вашингтоном после периода президентства Барака Обамы. Наблюдатели напоминают, что в апреле 2016 года, когда Обама посетил Саудовскую Аравию, ему был оказан "холодный прием". Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр накануне приезда Трампа подчеркнул исторический характер этого визита.

Сразу после прилета президент и король провели короткую беседу в зале для приемов в аэропорту саудовской столицы. О деталях разговора информации пока нет.

Президента США в первом зарубежном турне сопровождает его супруга Меланья Трамп, которая, как и бывшая первая леди США Мишель Обама, прибыла в консервативное королевство без головного платка. Элемент одежды является частью дресс-кода для женщин на встрече с саудовским руководством. Ранее соблюдать дресс-код во время визита в Эр-Рияд не стали канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Вместе мы достигнем цели"

В Эр-Рияде у Трампа запланирована встреча с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Саудовско-американский саммит пройдет под лозунгом "Вместе мы достигнем цели", стороны обсудят сотрудничество в ряде областей, в частности в экономической и военно-технической. Ожидается подписания ряда двусторонних соглашений.

В Эр-Рияде также состоится встреча на высшем уровне лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с Трампом, к которой позднее присоединятся главы более 40 арабских и мусульманских стран. Как сообщил накануне вылета помощник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, президент встретится с мусульманскими лидерами за обеденным столом, а также обратится к ним с "вдохновляющей, но прямой речью о необходимости давать отпор радикальной идеологии", чтобы "по всему миру доминировало мирное представление об исламе".

В связи с этим наблюдатели напоминают, что второй заместитель премьера, министр обороны, второй наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд охарактеризовал президента США как "истинного друга мусульман". Саудовский принц, курирующий долгосрочную экономическую стратегию "Видение-2030", был принят одним из первых новым главой вашингтонской администрации в марте. Тогда саудовский министр назвал встречу "поворотным моментом" в саудовско- американских отношениях. Политологи в Эр-Рияде ставят в заслугу укрепление сотрудничества с Вашингтоном в том числе по вопросам обороны, безопасности и экономики именно принцу Мухаммеду.

Как отмечает газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на организаторов эр-риядских саммитов, "Видение-2030" будет обсуждаться на встрече короля Сальмана и Трампа. Более детально этот вопрос рассмотрят исполнительные директора более 10 американских компаний с саудовскими партнерами. В числе приоритетов, пишет издание, вопрос о первичном размещении акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, запланированном на 2018 год. Частичная капитализация нефтяного гиганта должна принести порядка $2 трлн, что станет основной для крупнейшего в мире инвестиционного фонда и даст ресурсы для продвижения плана "Видение-2030".

Противодействие экстремизму

Президент США совместно с саудовским монархом будут присутствовать на открытии в Эр-Рияде нового Глобального центра по противодействию экстремистской идеологии. Задача центра - не допустить распространения радикальных идей посредством продвижения диалога культур и цивилизаций, а также религиозной терпимости. В этом контексте пройдет интерактивный форум с участием президента Трампа, посвященный роли социальных сетей в противостоянии терроризму и экстремизму.