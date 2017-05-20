СМИ: правительство Сербии решило создать Нацсовет по сотрудничеству с РФ и КНР

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БЕЛГРАД, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Правительство Сербии вынесло на заседании в пятницу решение о создании Национального совета по сотрудничеству с Россией и Китаем. Об этом в субботу сообщила газета "Политика".
Как отмечает издание, руководить новой правительственной структурой будет действующий президент Томислав Николич, срок полномочий которого истекает 31 мая. По информации газеты, при Национальном совете решено создать канцелярию, которая станет частью этого органа и будет оказывать ему необходимую техническую поддержку.
"Как бывший президент, он бы мог возглавить этот совет, поскольку Николич имеет вес в Китае и солидное реноме в России", - считает политический аналитик Драголюб Анджелькович. По неофициальным данным, Нацсовет станет межминистерским органом и будет курировать многие области сотрудничества с Москвой и Пекином.
После победы Вучича на президентских выборах Николич, планировавший баллотироваться на второй срок, но в итоге отказавшийся от этого, заявил, что мог бы принести пользу Сербии, работая на международном уровне, используя свои связи и добрые отношения с мировыми лидерами. Кроме того, он упомянул, что рассматривает возможность завершить политическую карьеру и уйти на пенсию.