Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: правительство Сербии решило создать Нацсовет по сотрудничеству с РФ и КНР

Международная панорама
20 мая, 11:14 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Руководить новой правительственной структурой будет действующий президент Томислав Николич

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 20 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Правительство Сербии вынесло на заседании в пятницу решение о создании Национального совета по сотрудничеству с Россией и Китаем. Об этом в субботу сообщила газета "Политика".

Как отмечает издание, руководить новой правительственной структурой будет действующий президент Томислав Николич, срок полномочий которого истекает 31 мая. По информации газеты, при Национальном совете решено создать канцелярию, которая станет частью этого органа и будет оказывать ему необходимую техническую поддержку.

"Как бывший президент, он бы мог возглавить этот совет, поскольку Николич имеет вес в Китае и солидное реноме в России", - считает политический аналитик Драголюб Анджелькович. По неофициальным данным, Нацсовет станет межминистерским органом и будет курировать многие области сотрудничества с Москвой и Пекином.

После победы Вучича на президентских выборах Николич, планировавший баллотироваться на второй срок, но в итоге отказавшийся от этого, заявил, что мог бы принести пользу Сербии, работая на международном уровне, используя свои связи и добрые отношения с мировыми лидерами. Кроме того, он упомянул, что рассматривает возможность завершить политическую карьеру и уйти на пенсию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия Сербия
Персоны
Николич, Томислав
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
2
Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию
3
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
4
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены
5
Россия vs Канада: что нужно знать о противостоянии двух главных хоккейных держав
6
Удар во фланг: как создавался "король воздушного боя" Су-27
7
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
Темы дня
Загрузка...
Реклама