МВД Украины устанавливает обстоятельства поджога горсовета Мелитополя

Всероссийский фестиваль "День массового футбола" стартовал в ЛужникахСпорт 20 мая, 12:46
Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в ИранеМеждународная панорама 20 мая, 12:46
Эксперт: российским хоккеистам в матче ЧМ нужно использовать слабость канадского вратаряСпорт 20 мая, 12:43
Парк Кубка конфедераций открылся в Петербурге на Конюшенной площадиСпорт 20 мая, 12:39
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в КанкунеПроисшествия 20 мая, 12:30
Тренер "Олимпиакоса": гордимся победой над ЦСКА и выходом в финал ЕвролигиСпорт 20 мая, 12:30
Майка Майкла Джордана с ОИ-1984 будет продана на аукционеСпорт 20 мая, 12:24
Белоруссия создала противотанкового робота "Богомол" массой почти две тонныМеждународная панорама 20 мая, 12:18
Порядка 11,5 тысячи билетов продано на матч ЧМ по хоккею Канада - РоссияСпорт 20 мая, 12:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Следователи МВД Украины возбудили уголовное дело по факту совершенного в ночь на субботу поджога здания городского совета Мелитополя. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе управления МВД Запорожской области.
"Двое неизвестных бросили несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение горсовета Мелитополя. В результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, пострадавших нет. "Продолжается комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, личностей поджигателей и их задержание", - уточнили в ведомстве.