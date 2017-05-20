МВД Украины устанавливает обстоятельства поджога горсовета Мелитополя

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Следователи МВД Украины возбудили уголовное дело по факту совершенного в ночь на субботу поджога здания городского совета Мелитополя. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе управления МВД Запорожской области.

"Двое неизвестных бросили несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение горсовета Мелитополя. В результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, пострадавших нет. "Продолжается комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, личностей поджигателей и их задержание", - уточнили в ведомстве.