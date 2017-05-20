Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоруссия создала противотанкового робота "Богомол" массой почти две тонны

Международная панорама
20 мая, 12:18 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, мая. /ТАСС

Главный конструктор по данной работе Андрей Анисимов сказал, что на данный роботизированный комплекс может быть установлено три типа управляемых ракет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Паньшин/ТАСС

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белорусская компания "Белспецвнештехника - Новые технологии" создала и впервые показала на выставке "Милекс-2017" самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол". Об это сообщил в субботу ТАСС главный конструктор по данной работе Андрей Анисимов.

"Комплекс показан впервые, его разработка была начата не так давно, и мы уже имеем первые результаты по данной работе. Серийное производство будет организовано достаточно быстро, на представленной модели обкатываются различные технические решения", - сказал Анисимов.

По его словам, машина сделана с нуля без каких-либо заимствований. "На выставке представлен экспортный вариант, но, если белорусские Вооруженные силы будут заинтересованы в подобных роботах, нет никаких проблем поставить их на вооружение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный комплекс может быть установлено три типа управляемых ракет. "Это ракеты класса "Шершень" с лазерной системой наведения, это "Фагот", "Конкурс", "Метис" либо с радиокомандной системой управления, либо с проводной системой управления", - пояснил Анисимов.

Конструктор уточнил, что пуск ракет может осуществляться практически в любую погоду и в различных условиях видимости. Масса комплекса с полной боевой загрузкой и полными баками составляет 1850 кг. "Его можно транспортировать с помощью легкового автомобиля, к которому будет прикреплена специальная платформа", - сказал Анисимов.

Международная выставка "Милекс-2017" открылась в субботу в Минске и продлится до 22 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил об отправке в Донбасс партии танков Т-80
2
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
3
Белоруссия создала противотанкового робота "Богомол" массой почти две тонны
4
В Москве задержана няня, похитившая 3 млн рублей
5
В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
6
Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в Иране
7
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне
Темы дня
Загрузка...
Реклама