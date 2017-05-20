Вероятный пособник напавшего на полицию в Париже террориста помещен под стражу

ПАРИЖ, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Вероятный пособник террориста Карима Шерфи, совершившего нападение на полицейских 20 апреля на Елисейских полях в Париже, помещен под стражу. Об этом сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По имеющейся информации, 23-летнему молодому человеку, который ранее не попадал в поле зрения служб по борьбе с терроризмом, были предъявлены обвинения в соучастии в преступном сговоре с террористическим умыслом и незаконном ношении оружия. Сейчас его перевели в тюремную камеру.

Подозреваемый был задержан 16 мая в одном из пригородов Парижа, а в пятницу был допрошен. Сообщалось, что следы его ДНК были обнаружены на оружии, которое террорист Шерфи использовал при нападении на полицейских. В момент задержания молодой человек утверждал, что не был знаком с террористом. В рамках расследования этого дела он стал первым задержанным, кому были предъявлены обвинения.

Нападение на сотрудников полиции произошло на Елисейских полях вечером 20 апреля. 39-летний француз Шерфи открыл огонь по стражам правопорядка из автоматического оружия. Один полицейский был убит, двое получили ранения. Также пострадала туристка из Германии.