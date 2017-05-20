Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон примет 21 мая в Париже премьер-министра Италии Джентилони

Международная панорама
20 мая, 12:35 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Ранее на этой неделе новый глава республики встретился в Париже с председателем Европейского совета Дональдом Туском

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в Париже переговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Президент республики, господин Эмманюэль Макрон, примет господина Паоло Джентилони, председателя Совета министров Итальянской Республики, за ужином 21 мая 2017 года в Елисейском дворце", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Начало встречи запланировано на 20:00 (21:00 мск). Повестка переговоров не разглашается. Джентилони станет первым руководителем зарубежного государства, которого Макрон примет в Елисейском дворце после вступления в президентскую должность.

Ранее на этой неделе новый глава республики встретился в Париже с председателем Европейского совета Дональдом Туском. По итогам переговоров, состоявшихся 17 мая, оба политика высказались за необходимость скорейшего укрепления Евросоюза.

Смотрите также

Макрон провел первое заседание нового Совета министров Франции

Опрос: доверие к Макрону ниже, чем к Олланду и Саркози в начале их сроков

Макрон и Туск выступили за укрепление Европейского союза

Трамп на предстоящей неделе встретится с Макроном

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Италия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
2
Белоруссия создала противотанкового робота "Богомол" массой почти две тонны
3
В Москве задержана няня, похитившая 3 млн рублей
4
В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
5
Трамп прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию
6
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне
7
Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены
Темы дня
Загрузка...
Реклама