Макрон примет 21 мая в Париже премьер-министра Италии Джентилони

ПАРИЖ, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в Париже переговоры с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Президент республики, господин Эмманюэль Макрон, примет господина Паоло Джентилони, председателя Совета министров Итальянской Республики, за ужином 21 мая 2017 года в Елисейском дворце", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Начало встречи запланировано на 20:00 (21:00 мск). Повестка переговоров не разглашается. Джентилони станет первым руководителем зарубежного государства, которого Макрон примет в Елисейском дворце после вступления в президентскую должность.

Ранее на этой неделе новый глава республики встретился в Париже с председателем Европейского совета Дональдом Туском. По итогам переговоров, состоявшихся 17 мая, оба политика высказались за необходимость скорейшего укрепления Евросоюза.