Порошенко объявил об отправке в Донбасс партии танков Т-80

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Киев намерен усилить свои подразделения у линии соприкосновения в Донбассе очередной партией танков. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет отправлена в воздушно-десантные войска (ВДВ) Украины на передовую", - написал он на странице в Facebook. В видеоролике, который сопровождает сообщение главы украинского государства, указано, что "в составе ВДВ сформированы танковые роты". До этого техника проходила обслуживание на "Харьковском бронетанковом заводе".

По данным открытых источников, в настоящий момент в распоряжении Вооруженных сил Украины может находится около 20 танков Т-80. Особенностью данной машины является газотурбинная силовая установка.

Наличие тяжелой техники, к каковой относятся танки Т-80, является нетипичным для высокомобильных подразделений, однако в декабре 2015 года на фоне силовой операции в Донбассе начальник Генштаба Укарины Виктор Муженко ввел в их структуру и танки, и самоходные артиллерийские установки.

Договоренность об отводе танков и минометов от линии соприкосновения в Донбассе была достигнута на встрече минской контактной группы в 2015 году. Она стала дополнением к комплексу мер по выполнению минских соглашений, первые два пункта которого предусматривают полное прекращение огня и отвод артиллерии калибра 100 мм и более. Несмотря на это Киев продолжает использовать танки для провокаций и обстрелов населенных пунктов провозглашенных республик, что зафиксировано, в том числе, наблюдателями ОБСЕ.