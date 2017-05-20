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ТЕГЕРАН, 20 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Действующий президент ИРИ Хасан Роухани одержал победу на президентских выборах в Иране. Об этом объявил в Штабе по проведению выборов министр внутренних дел ИРИ Абдольреза Рахмани Фазли.
Он сообщил журналистам окончательные итоги состоявшегося 19 мая голосования. Избранный на второй президентский срок Роухани заручился поддержкой 23,549 млн избирателей (57% проголосовавших). Его основной соперник - бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси - получил 15,786 млн голосов (38,5%). Обработано 41,220 млн бюллетеней.
Для победы уже в первом туре выборов кандидату было необходимо набрать более 50% голосов.