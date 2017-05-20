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Многонациональные учения Noble Partner начнутся в Грузии 30 июля

Международная панорама
20 мая, 13:01 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория

Маневры, в которых примут участие представители вооруженных сил восьми стран - Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины, пройдут на базе МО Грузии в Вазиани

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ТБИЛИСИ, 20 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Многонациональные учения Noble Partner  начнутся в Грузии 30 июля текущего года, сообщило министерство обороны республики.

"Цель учений - укрепление совместимости с НАТО и странами-партнерами, укрепление регионального и многонационального партнерства, усиление обороноспособности Грузии", - сказали в грузинском Минобороны.

Маневры, в которых примут участие представители вооруженных сил восьми стран - Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины, пройдут на базе МО Грузии в Вазиани (около Тбилиси).

Как сообщили в грузинском военном ведомстве, вопросам подготовки учений была посвящена прошедшая в Тбилиси конференция стран-участников. На ней били согласованы "конкретная дата учений, количество военнослужащих, техники и оборудования, которые будут задействованы в Noble Partner".

Эти учения пройдут в Грузии в третий раз. Первые Noble Partner состоялись в Вазиани в мае 2015 года, в них приняли участие 400 грузинских и 200 американских военнослужащих. В мае 2016 года во вторых таких маневрах участвовали 650 военнослужащих ВС США, 500 военнослужащих ВС Грузии и 150 военнослужащих ВС Великобритании.

США с конца 1990-х годов оказывают помощь в подготовке военнослужащих ВС Грузии, подразделения которой в 2003-2008 годах участвовали в миротворческой операции в Ираке, с ноября 2009 - в миротворческой операции в Афганистане. Представители США неоднократно заявляли, что Тбилиси и Вашингтон "продолжат начатые несколько лет назад совместные учения военнослужащих". В 2011-2014 годах в Вазиани ежегодно проводились грузино-американские учения "Проворный дух" с участием 250-350 военнослужащих США и около 500 военнослужащих ВС Грузии. До 2015 года эти учения были грузино-американскими, а в 20016 году они имели многонациональный характер - в них участвовали батальон Грузии, 220 морских пехотинцев США, по 20 военнослужащих из Болгарии, Румынии, Литвы и Латвии.

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