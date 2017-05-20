ЕС: атака на авиабазу в Ливии ставит под угрозу переговоры по урегулированию кризиса

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Нападение на авиабазу на юге Ливии ставит под угрозу переговоры по мирному урегулированию кризиса в стране. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
"Сообщения о насилии на авиабазе на юге Ливии и большое число погибших, включая гражданских лиц, и предполагаемые казни, вызывают тревогу. Насилие не является решением проблем в Ливии. Оно может только поставить под угрозу продолжающуюся работу по поиску мирного и согласованного на переговорах решения политического кризиса и кризиса в области безопасности", - отмечается в документе.
Подчеркивается, что "все стороны должны проявлять сдержанность, прекращать все военные действия и избегать дальнейшей эскалации насилия ради всех ливийцев". "Необходим дальнейший диалог между всеми сторонами в духе примирения", - говорится в заявлении.
Аэродром, расположенный вблизи населенного пункта Брак-эш-Шати (500 км от Триполи), был атакован сразу с нескольких направлений отрядами, преимущественно состоящими из вооруженных формирований из Мисураты, подчиняющихся минобороны правительства национального согласия (ПНС). Им противостояли подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в составе 12-й бригады под командованием генерала Мухаммеда бен Наиля. В нападении, которое удалось отбить, участвовали также "Бригады обороны Бенгази" (связанные с запрещенной в РФ "Аль-Каидой" и образованные летом прошлого года для противостояния с хафтаровцами), а также поддерживающие их другие радикальные группировки. По последним данным, жертвами стали более 140 человек - как военнослужащие, так и мирные жители.