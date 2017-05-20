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"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского

Международная панорама
20 мая, 13:50 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, мая. /ТАСС

Ранее генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов заявил, что к 2019 году корпорация избавится от зависимости от Украины в этой области

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МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Украинская компания "Мотор Сич" нашла рынки сбыта своих двигателей, которые поставлялись для российских вертолетов. Об этом на выставке "Милекс - 2017" сообщил представитель компании.

"Мы можем пожелать им (России) успеха. Если не будем поставлять в Россию, то у нас уже есть другие рынки сбыта в настоящий момент. Наша продукция в составе вертолетов летает практически во всех странах мира за малыми исключениями", - сказал собеседник агентства.

Ранее генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов заявил, что к 2019 году корпорация избавится от зависимости от Украины в этой области. По его словам, в этом году ОДК планирует изготовить 130 вертолетных двигателей.

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