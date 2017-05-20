Число жертв терактов в Ираке возросло до 35

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 35 человек погибли в результате терактов, произошедших в пятницу в столице Ирака Багдаде и провинции Басра на юге страны. Об этом сообщило в субботу агентство AFP.

По его данным, ранения в результате двойного теракта в иракской столице и аналогичных инцидентов на севере и юге Басры также получили более 50 человек.

Как сообщал телеканал As Sumaria со ссылкой на власти Багдада, первый взрыв в столице прогремел, когда террорист на заминированном автомобиле был остановлен для проверки при въезде в населенный преимущественно шиитами квартал Абу-Дашир. Второй смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи от полицейского участка, расположенного в одноименном районе. Как отметили в штабе операций провинции Багдад, иракская разведка знала о готовящихся нападениях. В связи с этим были усилены меры безопасности на иракских КПП.

Ранее в тот же день аналогичный инцидент произошел на контрольно-пропускных пунктах на севере и юге Басры: КПП Румайла и КПП Садра. Как заявили в администрации провинции, жертвами в Румайле стали по меньшей мере семь человек, десятки получили ранения. Погибшие и пострадавшие - пассажиры автобуса, находившегося вблизи от места взрыва, в основном женщины и дети. Сообщалось, что в Садре погибли трое военнослужащих, еще трое получили ранения.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).