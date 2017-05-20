СМИ: жертвами обстрела террористов в городе Дейр-эз-Зор стали 15 человек

БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Террористы из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) ведут обстрел мирных кварталов города Дейр-эз-Зор, расположенного в 420 км от Дамаска. Как сообщило в субботу агентство SANA, в результате разрыва минометных снарядов в районе Харамиш и Эль-Джоура погибли 15 человек, 63 получили ранения.

Большинство жертв и пострадавших - женщины и дети.

Осада Дейр-эз-Зора (около 200 тыс. жителей) продолжается с 2014 года. Большая часть города и прилегающий к нему аэродром находятся под защитой бойцов правительственных сил.