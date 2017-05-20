Telegraph: MI-5 собирала досье на Корбина за связи с Ирландской республиканской армией

ЛОНДОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Служба британской контрразведки MI-5 в начале 1990-х годов завела досье на нынешнего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, который в ту пору был простым депутатом Палаты общин. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По утверждению издания поводом для сбора секретной информации о деятельности политика послужили его связи с Ирландской республиканской армией (ИРА) и участие в кампаниях за объединение Ирландии. В связи с этим британские спецслужбы опасались, что деятельность этого лейбористского парламентария могла представлять угрозу национальной безопасности Соединенного Королевства.

The Daily Telegraph уверяет, что Корбин оказывал поддержку так называемой "банде Бэлкомб-стрит", как именовался один из отрядов "временной" ИРА (в 1969 году ИРА распалась на "временную" и "официальную"), стоявшей за четырьмя десятками терактов, совершенных в период с октября 1974 по декабрь 1975 года. Кроме того, досье указывает на связи Корбина с неким производителем бомб, предположительно стоявшим за взрывами в лондонских Гайд-парке и Риджентс- парке.

Но при этом газета приводит и реакцию официального представителя лидера лейбористов в ответ на эту информацию. "В ту пору MI-5 хранило у себя досье на многих участников кампаний в поддержку мира и Лейбористской партии, включая тех, кто высказывал протест против апартеида и членов профсоюзов. Джереми участвовал в кампании за мир в Северной Ирландии и в ходе этой работы выступал за проявления уважения к правам каждого и общался с людьми, представлявшими все стороны конфликта", - заявил сотрудник канцелярии Корбина.

Газета также сообщает, что бывший член кабинета министров Норман Теббит, который вместе с женой пострадал при устроенном "временной" ИРА в 1984 году взрыве в "Гранд-отеле" в городе Брайтон (с целью совершения покушения на премьер-министра Маргарет Тэтчер во время съезда тори), называл Корбина марксистом и политиком, симпатизирующим террористам.

Правоориентированная The Daily Telegraph традиционно поддерживает тори и постоянно подвергает ультралевого лидера лейбористов жесткой критике. Например, не далее как 15 мая эта газета сообщила, что Джереми Корбин называл НАТО "угрозой глобальному миру, а однажды был арестован после того, как принял участие в акции протеста, во время которой выразил солидарность с Ирландской республиканской армией".