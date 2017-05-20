Министр юстиции ФРГ призвал увольнять военных, восхваляющих вермахт

БЕРЛИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас считает, что военнослужащих, прославляющих традиции вермахта (вооруженные силы нацистской Германии), следует увольнять из рядов Бундесвера (вооруженные силы ФРГ). Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Passauer Neue Presse.

"С учетом германской истории должно быть ясно, что тому, кто прославляет гитлеровский вермахт, вообще нечего искать в Бундесвере", - сказал Маас. "Герои действовали в сопротивлении", - добавил он.

В то же время министр предупредил, что в свете задержания предполагаемого правого экстремиста Франко А. нельзя единичный случай переносить на всю армию. "Мы ни в коем случае не должны возлагать вину за действия одного человека на десятки тысяч солдат и гражданских лиц, которые образцово несут службу в Бундесвере", - отметил Маас.

27 апреля стало известно, что кадровый военнослужащий германской армии Франко А. на протяжении года выдавал себя за беженца. Он придерживался праворадикальных взглядов и, как предполагает прокуратура, готовил террористический акт на территории ФРГ, мог иметь сообщников, в том числе из рядов Бундесвера. По одной из версий, он мог готовить нападение на беженцев, по другой - хотел бросить тень на них.